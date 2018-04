CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOE' Ben Harper il primo grande nome annunciato dal «No Borders Music Festival» di Tarvisio. Appuntamento sabato 11 agosto alle 14, per un concerto esclusivo in mezzo alla natura nel Tarvisiano, in provincia di Udine, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Vincitore di 3 Grammy Awards, con 15 album in studio, tour mondiali ovunque esauriti, Ben Harper sarà protagonista di uno show voce e chitarra ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, raggiungibili a piedi e...