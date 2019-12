CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOAnche i colori diventano celebrità. Nell'epoca degli influencer, persino una tinta si impone come superstar. Pantone, l'azienda americana di catalogazione del colore più importante al mondo, ha annunciato ieri il prossimo colore dell'anno. Se la tinta 2019 è stata Living coral, corallo vivo, il 2020 sarà all'insegna del Classic blue. Blu classico. Come gli abiti eleganti da sera, come il mare profondo e calmo, come un cielo terso al tramonto. LA FILOSOFIATroppa poesia? No di certo, perché il Pantone Institute, attraverso le...