L'anno della riscossa per Antonio Canova

ARTE

«Giovanni Battista Sartori sognava un unico grande museo. Oggi Vittorio Sgarbi e il sindaco di Possagno Valerio Favero stanno tenendo fede alle sue volontà». Così Chiara Casarin, 44 anni, neo direttore del Museo Gypsoteca Canova di Possagno codifica il nuovo corso della fondazione. Dopo quasi due secoli dalla morte di Canova si onoreranno le volontà del suo fratellastro ed erede unico, Giovanni Battista Sartori: due musei e un unico vertice. Oltre al direttore presto si avrà un comitato scientifico rinnovato: il 2020 sarà l'anno del nuovo corso per la Fondazione Canova.

«Trovo un museo in gran forma, che ha saputo coniugare capolavori e comunicazione - ha subito affermato il direttore appena nominato - Fortunatamente intorno a Canova c'è sempre grande attenzione. Merito del potere emotivo e culturale che le sue opere suscitano al cospetto del mondo ancora oggi».

TUTTE LE NOVITÀ

La nomina di Chiara Casarin è trapelata nei giorni scorsi, ma il giorno zero del nuovo assetto sarà il 14 gennaio. È qui che verranno ratificati i piani del nuovo corso della Gypsoteca canoviana. Per prima cosa, su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione Vittorio Sgarbi, sarà istituito il Comitato di Studio, secondo le regole dello Statuto, con funzioni tecniche e operative. Questi i nomi: oltre a Chiara Casarin a cui è affidato il coordinamento, ecco Elena Catra, Tommaso Ferruda, Peter Glidewell, Stefano Grandesso, Francesco Leone, Fabrizio Magani. L'obiettivo è iniziare immediatamente la progettazione delle iniziative canoviane per il triennio 2020-2021-2022 tra il Museo Civico di Bassano e la Fondazione Canova per corrispondere alla volontà testamentaria di Giovanni Battista Sartori, fratello di Canova, il quale auspicava una gestione condivisa del patrimonio canoviano di Bassano e Possagno, mai realizzata prima d'ora.

UN'UNICA GESTIONE

«Questa gestione condivisa - Casarin - appare una necessità quanto mai attuale in prospettiva degli Anniversari Canoviani del 2022, che celebreranno i 200 anni dalla morte dell'artista. I Musei Civici di Bassano del Grappa e la Gypsotheca e Museo Antonio Canova di Possagno predispongono una convenzione per amministrare e promuovere il comune patrimonio, confermandosi il più importante centro canoviano al mondo». Il passaggio istituzionale essenziale, già favorito da interventi come quelli di Sgarbi e dell'onorevole Angela Colmellere in commissione Cultura nei mesi scorsi è la costituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del secondo centenario della morte di Antonio Canova nel 2022.

LE CELEBRAZIONI

Ecco le indicazioni degli enti promotori e dei rappresentanti del mondo della cultura. Oltre all'obiettivo del bicentenario, nei prossimi mesi, diventerà concreta la politica sul museo di Vittorio Sgarbi. Nel dettaglio con i progetti espositivi Terrecotte di Canova alla National Gallery di Washington, al Paul Getty di Los Angeles e all'Art Institute of Chicago per il 2021. Non solo: come Sgarbi aveva annunciato non appena insediato, l'indirizzo è di dare concretezza alla mostra Canova e il contemporaneo al Mart di Rovereto e pianificare l'esposizione Canova e Mapplethorpe tra fine 2021 e inizio 2022 in Gypsoteca a Possagno. Con Treviso inoltre è aperto un tavolo per chiudere il percorso Antonio Canova e Arturo Martini, due classici sempre in agenda per 2020. Secondo l'indirizzo della presidenza, si estenderanno le collaborazioni con Ferrara per l'organizzazione di una mostra su Antonio Canova e Leopoldo Cicognara da realizzare con FerraraArte e un percorso che parte da Tullio Lombardo e arriva a Canova mettendo in dialogo classicismo e neoclassicismo. Tra gli altri punti, due in particolare potrebbero aprire un nuovo corso per la Gypsoteca. È in programma la pubblicazione di una monografia su Canova, ma soprattutto si sta studiando la possibilità di trovare un accordo per la riproduzione e commercializzazione dei gessi di Canova.

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA