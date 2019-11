L'ANNIVERSARIO Un filo invisibile teso dal Friuli alla Sicilia consente di avvicinare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOUn filo invisibile teso dal Friuli alla Sicilia consente di avvicinare due intellettuali le cui voci - per chi ancora intende ascoltarle - continuano a spezzare la retorica del luogo comune. Sono le voci di Pier Paolo Pasolini e di Leonardo Sciascia, gli ultimi eretici, come cita il titolo dell'annuale convegno di studi pasoliniani in programma a Casarsa della Delizia oggi e domani nella Sala Municipale di Palazzo Burovich De Zmajevich. L'edizione di quest'anno è organizzato dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa in...