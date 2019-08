CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOTrecento anni vissuti sempre da adolescente. In questo frattempo ha originato miti, simboli continuando ad essere colmo di modernità. Robinson Crusoe, il romanzo del giornalista e faccendiere Daniel Defoe, è uscito in Inghilterra nel 1719. Quando venne pubblicato a Venezia tradotto dal francese correva l'anno 1745 e Jean Jaques Rousseau, segretario dell'ambasciatore francese aveva lasciato la laguna da pochi mesi. E proprio lui si ispirerà a Venerdì, altro personaggio simbolo di Robinson, per far nascere il mito del buon...