L'ANNIVERSARIO

«Se il risultato fu inaspettatamente buono per noi, non lo si deve ascrivere a me, bensì ai singoli comandanti; in quel caos non era il caso di pensare molto a segnalazioni, a impartire ordini, ognuno doveva cercare da sé il proprio avversario e ciò avvenne onoratamente».

Queste parole sono state scritte da Wilhelm von Teghettoff il 26 luglio 1866. Sei giorni prima, il 20, il comandante della flotta austriaca aveva battuto gli italiani nelle acque di Lissa. La lettera che tale affermazione contiene era indirizzata a un'amica padovana dell'ufficiale austriaco, la baronessa Emma de Petrettini Lutteroth. A questo punto bisogna chiarire di chi si tratti.

LA NOBILDONNA

Emma era nata a Padova, nel luglio 1828. Suo padre, Giovanni Petrettini, nobile corfiotto, era stato rettore dell'università di Padova nel 1840-41. Siccome era Kaisertreu (fedele all'imperatore) si era dimesso prima dello svolgimento della quarta riunione degli scienziati italiani, dai toni decisamente patriottici. Emma aveva studiato a Vienna, e a Trieste aveva conosciuto il console prima prussiano e poi tedesco Hermann von Lutteroth; aveva vent'anni più di lei e si sposano nel 1854 a Dresda.

La baronessa padovana è una donna bellissima: occhi azzurri, capelli castani, arguta e intelligente, il suo salotto di via Lazzaretto Vecchio 50 diviene un ritrovo della società triestina. Lì incontra il futuro trionfatore di Lissa, i due fanno amicizia, lei diventa una sorta di «Marine-mamà» così la chiama l'ammiraglio cioè prende iniziativa per sostenere la causa dell'Imperialregia marina da guerra (poco amata a Vienna, dove si preferiva di gran lunga l'esercito: Francesco Giuseppe nel suo lunghissimo regno non indosserà mai una divisa da ammiraglio).

LA FITTA CORRISPONDENZA

La bella baronessa e l'aitante ufficiale di marina intrattengono una fitta corrispondenza. Sono molto amici, il tono è confidenziale, ma sempre molto corretto, non sappiamo ci fosse dell'altro, oltre all'amicizia. Teghettoff muore nel 1871, trentatrè anni più tardi, nel 1904, consegna l'epistolario al comandante del distretto marittimo di Trieste, il quale lo gira al comandante della flotta, Hermann von Spaun, che decide di secretare le lettere.

Emma de Petrettini Lutteroth rimane a Trieste fino allo scoppio della guerra con l'Italia e quindi si ritira in una villa in Stiria dove muore novantenne nel 1918. L'epistolario sarebbe dovuto andare a Vienna, ma forse è rimasto a Pola, la base della KuK Kriegsmarine, dove evidentemente lo trovano gli italiani. All'ufficio storico della Marina, a Roma, è oggi conservato il manoscritto di un libro mai pubblicato che contiene la traduzione delle lettere che Tegetthoff aveva scritto all'amica padovana. È datato Parenzo, giugno 1935, e l'intento era quello di mostrare Tegetthoff in una luce diversa: «La figura dell'ammiraglio si delineò quale quella di un vero marinaio, rude e simpatico, ostilissimo alle mene tortuose della camarilla militarista di Vienna e alla vuota boria degli arciduchi» scrive l'anonimo estensore.

ALL'INDOMANI DEL TRIONFO

Le lettere coprono un arco temporale molto vasto. Limitiamoci qui a vedere quel che Tegetthoff scriveva all'indomani della battaglia di Lissa. Sempre nella lettera del 26 luglio, il comandante della flotta (che sarà promosso vice ammiraglio e poi allontanato per un viaggio di studio negli Stati Uniti) scrive: «Tutta l'azione m'è sembrata un sogno, tanto presto siamo tornati alla noiosa, monotona Fasana. Il sogno sarebbe anche bello, se non mi tornassero sempre alla mente i due amici perduti».

Poi se la prende con Trieste che giusto il giorno prima gli aveva concesso la cittadinanza onoraria: «Rinuncio volentieri alle acclamazioni di Trieste: spero che il vento e la pioggia recente abbiano raffreddato il loro zelo». Evidentemente ci doveva essere stato qualche problema con i finanziamenti alla flotta perché aggiunge: «L'Austria deve imparare che ha bisogno di una marina e i signori deputati al parlamento, sia di Trieste che d'altre città, debbono votare quei pochi milioni per la marina, senza il pensiero che questa sia un'elemosina che si dà per forza d'abitudine (cattiva abitudine) a una banda di scioperati perché possano vivacchiare nella loro vita inutile».

LA TESTIMONIANZA

Ed ecco che viene fuori l'amarezza per come la marina sia maltrattata a Vienna: «Io odio il patronato dell'esercito, perché questo non comprende nulla dei nostri bisogni, odio la presunta onniscienza degli aiutanti generali» e ricorda quando due anni prima, dopo aver combattuto a Helgoland contro la marina danese, era stato allontanato dai consigli presieduti dall'imperatore «come un repubblicano rosso». L'affondo: «Quando parlo di marina, intendo la flotta, non quel manipolo di farisei scribacchianti che stando a Vienna dietro alla stufa, scarabocchiano leggi per la navi».

La lettera successiva è datata 26 settembre e Tegetthoff torna sui contrasti tra marina ed esercito. «Io mi sono affilato il becco di fronte a una mezza dozzina di giubbe bianche (ufficiali dell'esercito, ndr), senza curarmi del favore di alti, più alti e altissimi, per propugnare il principio che la tutela della marina da parte dell'esercito non può che riuscire nociva e fatale alla prima. Quale fu il risultato di tutto ciò? Che avvenne il contrario di ciò che io voleva, che mi si mandò per espresso a Trieste di lì a Pola, con un vapore da merci».

PERSONAGGIO SCOMODO

Un personaggio scomodo, insomma, questo ammiraglio vittorioso. Tegetthoff rivela che Francesco Giuseppe avrebbe dovuto partecipare a una rivista navale a Trieste, ma l'iniziativa era stata fermata da Carlotta, moglie di Massimiliano, imperatore del Messico. Non è specificato il perché. Il 2 novembre, da Graz, dove evidentemente si trova in cura, poiché parla delle attenzioni di un medico, l'ammiraglio si lascia andare a una considerazione personale. A Trieste si vocifera sull'amicizia tra l'ammiraglio e la baronessa e Teghettoff scrive di sentirsi lusingato «se il mio nome viene posto in relazione con quello di una signora che va annoverata come una delle più amabili, più vezzose e più spiritose di Trieste. Che io le dessi questa risposta era più o meno prevedibile, ma non credo che io possa dubitare che io senta quello che dico».

Wilhelm von Tegetthoff muore a Vienna il 7 aprile 1871 a poco più di 43 anni d'età. Tre giorni dopo si tengono i funerali solenni, con salve di cannone che salutano l'eroe defunto. L'imperatore Francesco Giuseppe non partecipa alle esequie del più vittorioso marinaio che l'Austria abbia avuto.

Alessandro Marzo Magno

