L'ANNIVERSARIO SANTA TERESA DI GALLURA La Ferrari lo ha fatto nel 2018. Quest'anno

L'ANNIVERSARIOSANTA TERESA DI GALLURALa Ferrari lo ha fatto nel 2018. Quest'anno è toccato alla Land Rover. Festeggiare i settant'anni è un compleanno importante, soprattutto per due marchi globali già entrati nella leggenda e simbolo di supremazia e leadership nei loro rispettivi settori. I brindisi del Cavallino sono andati avanti per 12 mesi e lo stesso sta accadendo per il famoso Ovale Verde britannico.Land Rover, ormai da anni, è l'altra faccia della medaglia della più importante azienda automotive inglese, un brand che, insieme a...