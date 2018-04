CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIORoberto, Silvio, Felice, Cristoforo e Rosario. L'appello degli abitanti è già concluso. Siamo a San Francesco del Deserto, l'isola meno popolata di Venezia con solo cinque frati che vivono nel convento. Anche se il nome può far pensare a un posto fuori dal mondo, siamo in piena laguna nord a pochi minuti di barca da Burano, vicini a Torcello, mete di caotiche invasioni turistiche all'insegna del consumismo sfrenato. Eppure su quest'isola pare davvero di essere in un ambiente deserto. Un'altra dimensione, quasi mistica....