L'ANNIVERSARIOPONTEDERASe scrivi Vespino sulla tastiera dell'iPad il correttore automatico lo trasforma subito in vestito. E se insisti lo sottolinea con il rosso, non sa cos'è il Vespino. Sbaglia, ma non si allontana tanto dalla realtà perché per almeno due generazioni il Vespino è stato proprio il vestito da indossare, quello che ti serviva per contestare all'Università di mattina, per rimorchiare la sera, o anche per sfidare gli amici al semaforo dopo aver taroccato testata, carburatore e marmitta. Quanta nostalgia per quel Vespino...