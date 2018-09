CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOOggi Tex Willer compie 70 anni. Per celebrare l'anniversario di uno dei fumetti più longevi e famosi nel mondo, creato da Giovanni Luigi Bonelli e dal disegnatore Aurelio Galeppini (in arte Galep), dal 2 ottobre al 27 gennaio il Museo della Permanente di Milano ospiterà una mostra. Ma si parla anche del progetto di un parco a tema a Montegrotto Terme in provincia di Padova, mentre la Sergio Bonelli Editore ha annunciato la pubblicazione di una nuova serie dedicata al personaggio da giovane, prima che diventasse un Ranger. IL...