CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIONovant'anni e non li dimostra. Tintin, il celebre giornalista esploratore nato dalla matita del belga Hergé, spegnerà novanta candeline il prossimo 10 gennaio, data che segna la prima pubblicazione, nel lontano 1929, della sua prima avventura («Tintin nel Paese dei Soviet») sul giornale Le Petit Vingtième. Un successo editoriale per Bruxelles e per il Belgio ricorderà, con una serie di eventi e celebrazioni, questo intrepido viaggiatore che resta ancora molto popolare presso il grande pubblico e le cui storie continuano a...