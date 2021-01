L'ANNIVERSARIO

Nel 2017 convegni e pubblicazioni hanno ricordato l'anniversario dell'affissione delle 95 tesi di Lutero sul portone della chiesa di Ognissanti del castello di Wittenberg, il 31 ottobre 1517. Senonché, come già ricordava Adriano Prosperi (Lutero. Gli anni della fede, Mondadori), in base a un dibattito sulla vicenda già in atto da tempo, è probabile che questo atto fondatore non sia nemmeno mai avvenuto.

IL DIALOGO

Le tesi avrebbero avuto una circolazione inizialmente meno spettacolare, all'insegna della ricerca di un accordo, cosa peraltro in linea con la personalità di Martin Lutero. Come scrive Silvana Nitti «non è da escludere la possibilità che le tesi siano state effettivamente affisse al portale della chiesa che era, in quanto chiesa della residenza ufficiale dell'Elettore, fondatore e patrono dell'università, normalmente usata per gli avvisi o per il materiale didattico; una specie di bacheca dell'ateneo, insomma. Ma è certo che la critica al mito del 31 ottobre 1517 () resta pienamente valida proprio in quanto si tratta di un gesto niente affatto sconvolgente» (Lutero, Salerno Editrice, p. 107).

RIVOLUZIONE

È da tempo, peraltro, che la rivoluzione del luteranesimo viene riconsiderata alla luce del contesto e del fatto che la cultura del fondatore fosse in realtà ancorata nella tradizione precedente, quella che siamo soliti chiamare medievale. La causa immediata della rivolta fu la stanchezza per la riscossione delle tasse ecclesiastiche (decime). Martin Lutero insorse contro la corrotta Chiesa di Roma nel nome della libertà di coscienza, dell'annullamento della separazione tra chierici e laici (sacerdozio universale), del libero esame delle Scritture contro l'autorità gerarchica ecclesiale, del valore simbolico (e non reale) dell'eucarestia.

Proprio a cavallo tra 2020 e 2021 ricorre un nuovo anniversario, ossia quello della scomunica. Il 15 giugno 1520 Leone X emanò la bolla Exsurge Domine in risposta alle 95 tesi. Sebbene la bolla non criticasse tutti i punti toccati da Lutero, essa vietava la stampa, la vendita e la lettura di qualsiasi libro contenente gli errori contenuti negli scritti luterani; si richiedeva inoltre alle autorità secolari di far rispettare la bolla nei loro domini. La diffusione prese alcuni mesi; sessanta giorni dopo averne ricevuto copia, il 10 dicembre 1520, Lutero la bruciò pubblicamente sulla piazza di Wittenberg insieme a volumi di diritto canonico, altri documenti pontifici e testi di scolastica. Si può dire dunque che in questo momento, più che nel 1517, si consumò la rottura definitiva con Roma: poiché il 3 gennaio de 1521, l'anno dopo, Martin Lutero venne scomunicato, con la bolla Decet Romanum Pontificem.

AUGUSTA

La fede riformata di Lutero si precisò nel 1530 alla dieta di Augusta, nella quale, su richiesta di Carlo V, che voleva aver chiari i limiti della Riforma, il teologo Filippo Melantone presentò un documento, la Confessio Augustana, in 28 punti. Il disaccordo tra l'imperatore e i principi che avevano aderito alla Riforma si precisò nella dieta di Smalcalda, nella quale essi presentarono una loro protesta formale contro il sovrano.

Nel frattempo, dopo la scomunica evidentemente priva degli esiti sperati, la Chiesa cattolica rispose convocando un concilio voluto da papa Paolo III che si articolò in tre sessioni fra 1545 e 1563. Si fronteggiavano due tendenze: quella che intendeva rispondere alla Riforma rendendo più rigorosi i costumi della Chiesa cattolica e al tempo stesso dando alle Chiese riformate segni di apertura; e quella che proponeva invece un rafforzamento della disciplina ecclesiastica e un rilancio della predicazione popolare al fine di contrastare l'apostolato protestante. Si potrebbe definire la prima una tendenza cattolico-riformista, la seconda controriformistica. Ma inizialmente le posizioni non erano sembrate così definite. Nel dibattito sviluppatosi in seno alla Chiesa di Roma sembrò per alcuni decenni esserci davvero spazio per una mediazione.

LE CONSEGUENZE

In Germania, dopo un periodo di scontri militari e di trattative, si giunse alla pace di Augusta del 1555, nella quale si stabilì il principio cuius regio, eius religio: i territori avrebbero dovuto seguire la religione del loro rispettivo principe. Alcuni principi tedeschi accettarono infatti la Riforma proposta da Lutero, almeno in parte per incamerare i beni della Chiesa. Ma repressero con durezza i movimenti religioso-popolari e contadini (come gli anabattisti di Thomas Müntzer) che avrebbero voluto l'avvento del Regno dei Cieli sulla terra, cioè inaugurando un nuovo ordine evangelico ed egalitario.

La Riforma di Martin Lutero si sviluppò dunque, rispetto ai tentativi del passato (come quelli guidati da John Wycliff in Inghilterra e da Jan Hus in Boemia), appoggiandosi agli stati e ai poteri costituiti: ma essa inaugurava anche in periodo per l'Europa fatto di guerre e crisi profonde che proseguì fino alla metà del Seicento, coinvolgendo nelle guerre di religione buona parte dell'Europa. Come ha detto qualcuno, anche la Modernità partorì con dolore.

Franco Cardini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA