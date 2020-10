L'ANNIVERSARIO

Maestosa, nelle monumentali evidenze della storia passata. Decadente, per lo stato di abbandono di molte delle stesse architetture. Gloriosa per orizzonte. Drammatica per suggestione. È così che Giambattista Piranesi immortala la sua Roma, città d'adozione - soprattutto, elezione - che, raggiunge a vent'anni, disegnatore al seguito della spedizione dell'ambasciatore della Serenissima Francesco Venier, e dove vivrà fino alla morte. A trecento anni dalla nascita - il 4 ottobre 1720 a Venezia - il suo genio di incisore, architetto, fondatore del moderno metodo scientifico di indagine archeologica, teorico dell'architettura, è omaggiato e studiato in Italia e non solo.

IL LEGAME

Chiave di comprensione del suo segno, il legame con l'Urbe, fondato su bellezza ed emozione. Giunto a Roma per trovare le opportunità che Venezia non gli avrebbe potuto assicurare, Piranesi sente il limite della veduta tradizionale, trovando nel fascino della città spunto e, forse, vocazione per una lettura più appassionata.

Nel 1743, scrivendo a Nicola Giobbe, sottolinea il fascino delle «parlanti ruine, che di simili non arrivai a potermene mai formare sopra i disegni, benché accuratissimi, che di queste stesse ha fatto l'immortale Palladio, e che io pur sempre mi teneva innanzi agli occhi».

LA VEDUTA

Quello che narra, di incisione in incisione, non è solo la città, ma il sentimento ad essa associato. Non mera veduta dunque, ma più articolata - e intensa - visione. Piranesi si fa commuovere dall'Urbe, è affascinato dalle sue bellezze, sedotto dal sentimento della storia. Il pathos è lì, nel contrasto tra la gloria del passato e la decadenza del presente, che si fa quasi metafora della distanza tra ideale e reale tra l'uomo, finito, e la sua capacità di proiettarsi oltre, con architettura e arte. In questo percorso - salvo un breve periodo in cui torna a Venezia - Piranesi vive la città. Studia scenografia presso Domenico e Giuseppe Valeriani, svolge l'apprendistato da Giovanni Battista Nolli, poi Giuseppe Vasi. Apre, in via del Corso, la bottega di incisore. Vive nell'attuale via Sistina. Intanto, guarda e racconta. Sono tavole dedicate alle antichità, Vedute di Roma, Carceri, e così via, tra vedute e capricci. Piranesi si immerge nella Roma che ama. E, in parte, la reinventa. Esplora i monumenti, cerca di comprenderne i segreti, ricerca antichità che vende. Fantastica. In questo modo, possiede l'Urbe. E ne conquista la scena. La passione del suo segno si fa rivoluzione, al tempo. Poi, moda. Infine, riferimento. Nelle sue visioni, rococò, neoclassicismo e fantasie goticheggianti si incontrano, dando vita a immagini straordinarie, uniche, - piranesiane, appunto, in tutta la forza e l'immediatezza del termine - poi entrate nell'immaginario collettivo. A ciò si aggiungono la ristrutturazione di Santa Maria del Priorato - dove sarà sepolto nel 1778 - a Roma, e l'ideazione di schemi decorativi. Piranesi riforma lo sguardo. E si impone come riferimento anche oggi. Vari ora gli appuntamenti, a partire da Roma. All'Istituto Centrale per la Grafica, da giovedì, la mostra Piranesi. Sognare il sogno impossibile. Protagoniste, le matrici calcografiche: la Calcoteca possiede l'intera produzione di matrici di Piranesi e dei figli. A gennaio, qui, una conferenza internazionale. A Palazzo della Calcografia, in collaborazione con Tchoban Foundation di Berlino, Impronta del Futuro. Il destino della città di Piranesi. Piranesi oggi, alla Casa di Goethe, da venerdì, pone in dialogo incisioni di Piranesi con opere di contemporanei italiani e tedeschi. E così via, in una mappa, che va da Cori - eventi fino a ottobre 2021 - a Milano, alla Biblioteca Braidense, con Piranesi a Milano, dalla Galleria Nazionale dell'Umbria - sui canali social, il film animato Piranesi, Carceri d'Invenzione. 300 anni di Grégoire Dupond, musica di Teho Teardo - fino a Bassano del Grappa, a Palazzo Sturm, con Giambattista Piranesi. Architetto senza tempo, e a Venezia, Fondazione Cini, con Piranesi Roma Basilico. Celebrazioni pure al British Museum, a Londra, e a Berlino, alla Kunstbibliothek dello Staatliche Museum. In primo piano, sempre, la sua Roma.

Valeria Arnaldi

