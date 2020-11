L'ANNIVERSARIO

Il Teatro La Fenice non abbandona il proprio pubblico e anche in un momento così difficile per la programmazione concertistica ci sarà, grazie al live streaming, un grande evento dedicato a Ludwig van Beethoven nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita. «Per questa ricorrenza che ci sta molto a cuore - spiega il sovrintendente Fortunato Ortombina - Myung-Whun Chung dirigerà la Nona Sinfonia di Beethoven, creazione imponente e rivoluzionaria che da noi non veniva eseguita dal 2012».

L'appuntamento è in programma oggi pomeriggio e il pubblico della rete segue da tutto il mondo gli eventi del Teatro La Fenice dimostrandosi particolarmente affezionato alla sua Orchestra. «C'è molta sete di musica e cultura ed è nostro dovere soddisfarla - prosegue Ortombina - I commenti entusiastici che abbiamo finora ricevuto ci hanno convinti a continuare per la strada del web, fintanto che non potremo riaprire a tutti le porte del teatro. È nostro dovere celebrare l'arte, la bellezza e soprattutto Venezia che nell'ultimo anno ha pagato molto».

L'APPUNTAMENTO

L'omaggio a Beethoven in live streaming, oggi alle 17.30, è l'appuntamento conclusivo di una prima rassegna di concerti trasmessi in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia e diffusi gratuitamente tramite il sito www.teatrolafenice.it e il seguitissimo canale youtube della Fondazione Teatro La Fenice. Chung, il pluripremiato maestro coreano, si avvarrà, oltre che dell'orchestra veneziana, anche di un quartetto di solisti formato dal soprano Laura Aikin, dal mezzosoprano Anke Vondung, dal tenore Michael Schade e dal basso Thomas Johannes Mayer; maestro del Coro Claudio Marino Moretti.

L'EVENTO

«Per la Nona di Beethoven, che vorrei diventasse un appuntamento fisso della nostra programmazione, abbiamo creato un impatto visivo e acustico davvero impressionante. Il momento culminante - continua il sovrintendente Ortombina - sarà l'Inno alla gioia. I solisti canteranno dal palco reale mentre gli artisti del coro saranno uno per palco e avvolgeranno così l'orchestra disposta nello spazio della platea. Un vero tripudio sonoro che grazie ai fonici e alle numerose telecamere raggiungerà un pubblico vastissimo».

LA SICUREZZA

I protocolli di sicurezza sono sempre stati seguiti con estremo rigore dalla Fenice che ora attende con apprensione quanto sarà stabilito per decreto dal 3 dicembre. «Abbiamo saputo adattarci alla situazione, ma lo streaming, che pure è un mezzo importante, non potrà certo sostituire lo spettacolo dal vivo, al quale dobbiamo ritornare al più presto. Se a dicembre non ci sarà il pubblico in sala, continueremo con il web. L'opera non si potrà fare presumibilmente fino alla prossima primavera. Non mancheranno tuttavia altri appuntamenti concertistici, compreso il concerto di Capodanno. Per il momento contiamo sulle donazioni di chi, numeroso, ci segue a distanza. L'anno in corso riusciremo a chiuderlo, ma per il 2021 il supporto dello Stato alle Fondazioni sarà determinante».

Mario Merigo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

