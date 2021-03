L'ANNIVERSARIO

È possibile concentrare in un libro quanto prodotto in settant'anni di studi storici su un territorio? No, per quanto voluminoso sia. Però ci si può approssimare al risultato. Ci è riuscito Pierluigi Bagatin con il suo Il Polesine degli studiosi (Antilia, pag. 586, euro 30). L'imponente lavoro usa lo spirito dell'Encyclopedie di Diderot e D'Alambert per far luce sull'evoluzione della provincia che marca il confine sud del Veneto partendo dall'anno chiave della sua storia contemporanea. Il 1951 della tragica alluvione del Po (14 novembre) di cui ricorre il settantennale. Questo testo ne costituisce di fatto la prima celebrazione.

LO STUDIOSO

Bagatin, 63 anni, ex bibliotecario, è uno dei più eruditi, apprezzati e prolifici studiosi di storia polesani. Nel suo saggio bibliografico mette insieme migliaia di titoli che svelano e sviscerano la storia della sua terra. Non solo libri, ma riviste, atti di convegni, opuscoli, tesi di laurea, cataloghi di mostre e qualsiasi cosa di scritto. Dal mare di carta emerge il dato di «un'identità polesana plurima». Rovigo è «terra di confine, anzi di più confini e ne porta i segni e le conseguenze». Come dimostra un «secondo fil rouge della storia del Polesine»: il fatto che qui «civiltà veneta ed emiliana intrecciano le loro orme per decine di secoli». Con le conseguenze culturali, politiche, sociali, naturali del caso. La prima e più fondante fra tutte «lo strapotere dei due più grandi fiumi d'Italia, Adige e Po. Da autentici padri padroni, a un passo dal loro morire in mare, hanno condizionato sempre e radicalmente la natura del luogo e la vita degli abitanti. Nel processo di simbiosi con l'ambiente, il pendolo della storia polesana ha oscillato tra la fecondità commerciale - per laguna e per mare - di Frattesina e Adria nei tempi antichi, e il polo opposto della sequela di rotte che hanno afflitto il territorio nel periodo medievale e moderno». Radicando in «troppe generazioni di polesani l'agra pianta della rassegnazione di fronte alla precarietà».

IL LIBRO

Per questo l'ampio saggio storico introduttivo parte dal 1951. «Quella rotta fu per il Polesine madre di tutte le alluvioni patite. Soprattutto fu quella che rivelò la terra di Alberto Mario, di Nicola Badaloni e di Giacomo Matteotti agli occhi dell'Italia e di un bel po' di mondo internazionale». Nel febbraio dello stesso anno, però, nasce anche l'Ente Delta Padano per redistribuire le terre ai «contadini più poveri d'Italia» fino ad allora succubi di latifondismo, analfabetismo ed emigrazione.

È il primo segno di riscatto e sviluppo socio-economico, a cui si aggiunge la solidarietà degli aiuti per l'alluvione. Nei due decenni successi toccherà ad altre iniziative come l'Ente Padano Bonifiche, per liberare le terre dall'acqua; la sospensione delle estrazioni di metano da Adria al mare (1964) che provocavano subsidenza; la costruzione di grandi strade come la Romea (anni 50) e l'A13 (anni 60) che mettono il Polesine sulla carta geografica; lo sviluppo industriale con la centrale Enel di Polesine Camerini (aperta nel 1980) arrivata a fornire il 10% dell'energia elettrica all'Italia; la scoperta del turismo (1967-68) e della sensibilità ambientalista, in contrasto proprio con l'inquinamento prodotto della centrale, che porta fino alla nascita del Parco regionale del Delta del Po (1997).

LO SVILUPPO

Dal Polesine povero e terra d'emigrazione, fra il 1951 e il 1971 se ne vanno 168.000 abitanti (4 su 6), si passa quello attuale. Lontano dalla ricchezza e dalla vitalità del resto del Veneto, ma benestante e agganciato a una solida realtà bancaria come la Fondazione Cariparo. Capace di costruirsi un tessuto economico lungo i suoi 150 chilometri di lunghezza, dalla pesca del Delta alle giostre di Bergantino.

Questo sviluppo, dall'età del bronzo di Frattesina ai capolavori di Chagall esposti oggi a Palazzo Roverella, è raccontato nelle migliaia di pubblicazioni censite da Bagatin nella seconda parte delle libro. Quella bibliografica. Divisa in sette percorsi per consentire una consultazione più agevole e approfondita.

LE PUBBLICAZIONI

Il primo è la fioritura di scritti sugli scavi archeologici locali, dai 55 numeri della rivista specialistica Padusa ai saggi e gli atti dei convegni dove spiccano nomi di studiosi quotati come De Min, Bonomi, Salzani, Zerbinati, Sestieri Bietti, Peretto e altri. Il seconda percorso, chiamato Spogli polesani, è la carrellata tra le pubblicazioni periodiche. Dove accanto a una dotta lettera di Theodor Mommens (storico e numismatico di fama mondiale) si può trovare un ritratto di Dirk Naudè (rugbista sudafricano divenuto un mito a Rovigo), come succede negli Acta Concordium.

Il terzo filo conduttore Ad annum è l'ordine cronologico di tutte le pubblicazioni, comprese quelle dei fratelli Vittorio ed Elisabetta Sgarbi dedicate al Polesine. Il quarto sono i lavori di scrittori, giornalisti e intellettuali polesani più o meno divenuti famosi, da Cibotto a Palmieri, da Fossati a Penzo, da Scarpari a Garbato. Il quinto percorso è incentrato sulla scoperta del Delta. Parte dall'articolo precursore di Gino Piva, Alle bocche del Po, pubblicato nel 1933 su L'illustrazione italiana, e arriva fino al Parco e al turismo eco-sostenibile odierno. Passando per i tanti cantori che con film, libri e foto hanno scelto come palcoscenico «quell'ambiente umido così ben evocato dai colori e dalle di Piva». Antonioni, Rossellini, Avati, Roiter, Berengo Gardin...

LE MOSTRE

Il penultimo itinerario bibliografico è quello delle mostre di Palazzo Roverella organizzate dalla Fondazione Cariparo. Partite nel 2006 con Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara nel 1400/700, fanno di Rovigo per la prima volta un polo di visitazione italiano. Infine Sapori di ieri e oggi, perché anche la cucina è cultura. Dalla supa del boaro ai gnochi co' la canela ai sanguinassi, sedersi a tavola e sapere come mangiavano i nostri nonni è un tassello importante dell'identità di un terra. Non solo del Polesine.

Ivan Malfatto

