CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIODieci anni e non sentirli. Il Gran Teatro Geox di Padova compie il decennale dalla sua costruzione lungo Corso Australia e guarda a un futuro ricco di spettacoli a livello italiano e internazionale. Sono ben 650 gli eventi realizzati dal 2009 in quello che è stato definito il teatro più performante del Paese. «Questa è una struttura d'eccellenza non solo per l'Italia e da dieci anni offre grandi emozioni al pubblico migliorandosi anche sotto l'aspetto tecnologico con il nuovo potente impianto audio - ha commentato Valeria...