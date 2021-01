L'ANNIVERSARIO

Da un quarto di secolo è uno dei punti di riferimento a livello internazionale per la storia del design tipografico. Uno spazio museale unico in Italia, che valorizza e mantiene vivo con molteplici iniziative il patrimonio della tipografia italiana, stimolando il dialogo tra passato e contemporaneità della rivoluzione culturale che ha segnato gli ultimi cinque secoli: la stampa.

È la Tipoteca Italiana di Cornuda (Treviso), nata il 21 giugno del 1995 grazie alla passione e alla lungimiranza dei fratelli Antiga, titolari di Grafiche omonime. Tipoteca Italiana è frequentata ogni anno da migliaia di studenti e designer provenienti da tutto il mondo ed è un luogo di studio del design tipografico e della comunicazione visiva dei protagonisti della storia italiana dell'Otto-Novecento.

Nel 2014 sono stati inaugurati due nuovi spazi all'interno del museo: la galleria, all'ultimo piano del Museo, e l'auditorium, che affianca il nucleo più antico dei fabbricati di tremila metri quadrati. La galleria è riservata alle esposizioni permanenti. L'auditorium è stato nel corso degli anni un prezioso luogo di incontri, conferenze, convegni e spettacoli, spaziando dalla grafica e alla fotografia, dall'arte alla musica fino al design internazionale.

I FESTEGGIAMENTI

I festeggiamenti e le iniziative per i 25 anni di Tipoteca proseguiranno fino al giugno del 2021. Necessariamente online per le misure anti-Covid, con workshop e visite guidate in diretta Instagram, ma anche con la produzione di oggetti di design da collezione come Tipi animati il calendario da tavolo 2021 che l'artista e tipografo americano Bill Moran ha creato ispirandosi alle forme curiose dei caratteri in legno e piombo conservati in Tipoteca. La base del calendario è stata realizzata con il legno degli alberi abbattuti dalla tempesta Vaia del 2018.

Ma a celebrare i 25 anni di Tipoteca è anche l'agenda perpetua firmata da Silvana Amato, prima designer italiana a far parte della prestigiosa associazione di categoria AGI (Alliance Graphique Internationale). L'opera, che ha ISBN Antiga Edizioni, è un'opera collettiva di centinaia di type designer internazionali, ognuno dei quali ha contribuito donando propri font all'autrice. I contributi in forma di glifi provengono ogni parte del mondo: da uno studio indipendente in Islanda alla più grande fonderia francese, da Istanbul a Tokyo, da Berlino alla Nuova Zelanda fino a Londra. Il risultato è un incredibile campionario di caratteri contemporanei, che, come spiega Amato, compongono una mappatura del disegno digitale degli alfabeti attraverso la quale poter viaggiare per tutto l'anno.

Ma se gli spostamenti sono ancora vietati e i musei chiusi, Tipoteca in questo difficile inizio d'anno si conferma ancora una volta locomotiva culturale dell'arte della stampa con iniziative online e in streaming. Oggi dalle 15 alle 17 si svolgerà online Let's Goth, corso di scrittura gotica. Il sabato successivo, il 23, dalle 15 alle 16 si potrà visitare il museo gratuitamente in diretta Instagram, mentre il 30 dalle 15 alle 17 si svolgerà un workshop di introduzione alla legatura copta, rilegatura a mano con la particolarità del dorso esposto.

Federica Baretti

