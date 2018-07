CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNIVERSARIOChissà, la foto postata su Instagram qualche giorno fa potrebbe essere l'annuncio di un cambiamento: l'irriducibile Lady Ciccone si è fatta ritrarre da matriarca, circondata dai suoi sei figli in vacanza nel Malawi. Un bel cambio di passo per la regina del pop che, fino a poco fa, si nutriva di toyboy (l'ultimo è stato il tornito Kevin Sampaio, di trent'anni più giovane), continuava sfacciatamente a fare esibizione di sé, mostrava di non aver nessuna voglia di cedere all'arrembaggio delle nuove dive del pop: quando, nel...