L'Ance: «Facciamoci sentire per il sì alle Grandi navi»

L'APPELLOVENEZIA «L'immobilismo, per definizione, non porta da nessuna parte. In città resiste una cultura del no rispetto alla quale è diventato indispensabile dire che c'è anche chi la pensa diversamente: un sì da dire forte e a testa alta», attacca Ugo Cavallin, presidente della sezione veneziana di Ance, l'associazione che riunisce i costruttori edili. Il tema sul banco è sempre quello: le Grandi navi e il loro passaggio a Venezia. Che l'Ance, come altri (tra cui il Comune), vorrebbe attraverso il canale dei petroli fino a...