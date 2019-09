L'ANALISI Joker, sì: proprio Joker. Clamoroso? No, ma inatteso di sicuro.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIJoker, sì: proprio Joker. Clamoroso? No, ma inatteso di sicuro. Diciamolo: nessuno avrebbe scommesso un euro e già era una sorpresa per molti che fosse in Concorso, anche se di sdoganamenti ne abbiamo visti tanti ormai. Men che meno con una presidente di giura come Lucrecia Martel, che sta dall'altra parte del mondo del cinema. E così dopo aver spinto negli ultimi anni i film verso la conquista degli Oscar, in uno sguardo sempre più consapevolmente rivolto alle major e alle star, stavolta Venezia ha fatto prima: gli ha dato...