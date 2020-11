IL LIBRO

È già passato un anno. Il 12 novembre cadeva di martedì. Quel giorno su Venezia si sono incrociati quattro eventi: il picco della marea astronomica di sizigia; il livello medio insolitamente elevato del mare in Adriatico; il forte vento di Scirocco, il passaggio nel Nord Adriatico e sulla laguna di Venezia di un ciclone che, anche se di piccole dimensioni, ha provocato venti con raffiche di oltre 100 km/h. Tutto insieme, in una volta sola. E la città è stata travolta. Eccola la Grande Acqua Alta del novembre del 2019. Pare una vita fa, perché i mesi a seguire hanno portato tutto il resto: il Covid-19, il lockdown, la crisi, le emergenze sanitarie. E questo è il presente.

IL RICORDO

Ma a riavvolgere il nastro e a farci ritornare a quanto accadde quel martedì e nei giorni a seguire, ci ha pensato Giovanni Montanaro con il suo ultimo breve romanzo, Il librario di Venezia (Feltrinelli), che esce oggi in libreria. La cronaca dell'avanzare impetuoso dell'acqua, dei danni subiti, della disperazione e della voglia di reagire dei veneziani si intreccia con la vita di Vittorio, il librario del titolo. Ne emerge un racconto che è anche un omaggio: ai libri (per ogni copia venduta, un euro andrà al fondo Mibact per gli acquisti delle biblioteche pubbliche di tutta Italia) e a chi ha scelto di vivere con e per i libri, malgrado tutto. Il racconto ha infatti dato vita anche a un preciso progetto in cui Montanaro ha voluto coinvolgere i librai veneziani: Vittorio e la sua Moby Dick, così si chiama la piccola libreria immaginata dall'autore in campo San Giacomo dall'Orio (due stanze colme di libri dove ci si può perdere come nel labirinto di Minosse), rispecchiano i piccoli/grandi librai che animano la città. La postfazione parla chiaro e offre al lettore anche una mappa delle librerie del centro storico veneziano con una presentazione per ognuna. Tutto questo, ma anche qualcosa di più. Perché qui si evoca anche altro.

LA TRAMA

A partire dall'io narrante, Rosalba: il cui sguardo rimanda ai tanti volti di anziani che spesso si intravvedono dietro alle finestre delle molte case veneziane senza ascensore; osservano la vita scorrere sotto di loro, ma non riescono più a farne parte perché le ginocchia non tengono e i gradini sono diventati muri insormontabili. ..mi tiro un po' indietro, perché non mi si veda bene, perché nessuno pensi che origlio le conversazioni da basso, che invece è esattamente quello che voglio fare... Spiare la gente mi diverte. Occhi che si riveleranno preziosi, un po' come quelli di Jeff, il fotoreporter costretto a casa su una sedia a rotelle che osserva alla finestra quel che accade nel suo palazzo al Greenwich Village di New York in Una Finestra sul Cortile di Alfred Hitchcock.

NEL CUORE DI VENEZIA

Il microcosmo si anima con le storie di ognuno, giù in campo San Giacomo. Al posto dell'alimentare, il negozio di paccottiglia varia e vetri fasulli; l'edicola rilevata da un ragazzo del Bangladesh; il bar del cinese Chung che sforna toast incredibilmente buoni; i ragazzini che giocano a calcio; la pizzeria e la Moby Dick coi suoi libri in vetrina. Vittorio si dà da fare con i clienti. La coppia olandese trasferita da poco, il vecchio prof che si confida, l'entrata in scena, o meglio in libreria, della giovane Sofia. Su tutto, l'acqua, diventata più cattiva. Montanaro ricostruisce gli eventi nel dettaglio, cronaca precisa, minuto dopo minuto: l'Apocalisse. A terra, in campo, i libri perduti, fradici, annegati. Sembrerebbero senza più speranza, ma alla fine ce la faranno: ..come capita agli uomini 0di ammaccarsi, ma poi di restare vivi.

Giulietta Raccanelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

