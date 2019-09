L'americano di Chioggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAÈ riuscito a far sfilare un bragozzo nella Quinta Strada di New York per il Columbus Day. Ce l'ha fatta a far arrivare in America le reliquie di Santa Barbara, la patrona dei pompieri, per onorare il sacrificio dei 343 vigili del fuoco, molti italoamericani, morti dopo l'attentato delle Due Torri. Ed è stata un'operazione complessa risolta con un colpo di genio: «Per Santa Barbara ho imparato un altro mestiere, come trasferire i morti negli Stati Uniti. A loro importava poco che si trattasse di una santa, allora ho applicato la...