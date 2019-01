CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'Amaro Carige. Come farlo bere a tutti, senza che nessuno se ne accorga? Spostando il discorso lontano dalla vicenda bancaria, attivando l'arma di distrazione di massa, usando l'iper-comunicazione identitaria - siamo sempre i puri di una volta, e ora ve lo mostriamo su tutto - per mascherare la normalizzazione che sta facendo arrabbiare il popolo pentastellato e con un copia-incolla fa assomigliare M5S al deprecatissimo Pd sul salvataggio degli istituti di credito. Non è un caso che Luigi Di Maio, la notte dell'approvazione del decreto in...