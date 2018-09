CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'altro ieri l'abbiamo salutata per l'ultima volta con una cerimonia toccante e affollata, e nel dolore dipinto sul volto di tutti era chiaro chi era e cosa ha rappresentato Tiziana Stefanel, Titti per tutte noi. Il mio primo ricordo di lei risale a più di venti anni fa, quando la conobbi. Il suo primo grande impegno con la Fondazione Marisa Bellisario fu per la VI edizione del nostro convegno internazionale Donna Economia & Potere, nel 2005 a Treviso, non a caso dedicata alla Società multiculturale e le sfide della globalizzazione. Perché...