È il 1923. In un parco di Berlino lo scrittore Franz Kafka - ancora non raggiunto dalla fama - s'imbatte in una bambina disperata perché ha perso la sua bambola. Questo incontro rappresenta lo spunto per la sua ultima opera, un'ispirazione a scrivere 21 lettere per immaginare un'altra verità: la bambola non è andata perduta, è partita per un lungo viaggio in giro per il mondo. Muove da questo snodo narrativo il romanzo Kafka e la bambola...