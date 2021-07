Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMEVENEZIA Una soluzione per le grandi navi, alla fine, è stata trovata. Ma perché possa essere attuata ora serve il tanto a lungo atteso via libera al nuovo protocollo per il trattamento dei sedimenti lagunari, nonché al piano morfologico della laguna di ancora più lunga gestazione. Due strumenti necessari per lo scavo dei canali portuali e più in generale per la ricostruzione della delicata morfologia lagunare messa a rischio...