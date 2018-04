CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMEVENEZIA Non bastano più nemmeno le guardie giurate. I padroni del Tronchetto, cioè gli intromettitori più o meno abusivi e i comandanti dei lancioni che lavorano per la malavita, sono talmente abituati a considerare il Tronchetto terra loro che non si lasciano intimorire nemmeno dalle divise. LITI CONTINUEL'altro giorno c'è mancato un soffio perché si dovesse fare i conti con l'ennesima aggressione. È successo al pontile numero 1 del Tronchetto dove un intromettitore ha inveito violentemente contro un ispettore di Avm che...