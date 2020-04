Grido d'allarme degli editori nella Giornata Mondiale del Libro e del Diritto D'autore: il 70% delle case editrici sta attuando o programmando la cassa integrazione.

I festeggiamenti comunque non si fermano e nei giorni della pandemia approdano sulle piattaforme online con appelli al governo, dirette e maratone tra cui, Capolavori della letteratura, la prima in streaming della Fondazione De Sanctis in collaborazione il Centro per il libro e la lettura.

Prima volta in streaming anche per il Miur con consigli agli studenti e intervento della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. Ma come dice il senatore Pd Francesco Verducci, vicepresidente della commissione Cultura, «è una Giornata del Libro amarissima. La crisi sta travolgendo l'editoria. Milioni di copie di libri non verranno più stampati né tradotti».

I titoli in meno pubblicati nel corso del 2020 si stima che saranno 21.000, anche se si concretizzerà il recupero. Le novità in uscita bloccate sono 12.500, 44,5 milioni di copie non saranno stampate e i titoli in meno da tradurre saranno 2.900. La drammatica fotografia del mondo del libro viene fuori dall'ultima rilevazione dell'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori-Aie sull'impatto che il Covid-19 avrà quest'anno sull'intera editoria italiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA