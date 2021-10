Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LIDOI riconoscimenti d'oro agli Ambasciatori d'Italia per il congressuale sbarcano, per la prima volta al Lido. Domenica 24 chiuderà i battenti e l'hotel Excelsior darà appuntamento alla stagione 2022. Una chiusura con il botto, della stagione estiva 2021. Gli albergatori lidensi però lanciano l'allarme per l'ultimo trimestre dell'anno. Mancano le prenotazioni e, se non ci sarà uno scossone nella ripresa molte strutture ricettive...