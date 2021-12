L'ALLARME

CONCORDIA SAGITTARIA Screening di massa alla Turrania di Concordia Sagittaria: tamponi per seicento. E' una delle conseguenze dell'aumento dei contagi nella fascia d'età più bassa nel territorio del Veneto Orientale, secondo i dati diffusi dalla direzione generale dell'Ulss 4. Nel caso dell'istituto comprensivo concordiese, per il quale nelle prossime ore potrebbe essere anche decisa la chiusura da lunedì prossimo, risultano in quarantena 14 classi per 254 alunni, più altre due in sorveglianza per 33 alunni. Da qui la decisione della giornata di tamponi, fatta direttamente a scuola.

CONTAGI IN AUMENTO

Si tratta della situazione più importante in tutto il territorio coperto dall'Azienda sanitaria numero 4, che registra complessivamente 53 classi in quarantena, per 980 alunni, più 23 in sorveglianza, per un totale di 420 alunni, per la maggior parte bambini e ragazzini delle scuole materne, elementari e parte delle medie, mentre sono pochi i casi nelle superiori. «La maggioranza dei contagiati rientra tra i giovanissimi, ossia nella fascia d'età sotto i 12 anni e quindi non ancora vaccinata ha confermato il direttore generale Mauro Filippi Da giorni si riscontrano vari casi in scuole dell'infanzia, primarie e secondarie. In presenza di contagiati in varie classi il personale del dipartimento di prevenzione effettua il tampone agli studenti direttamente negli istituti».

Il numero di contagiati tra i ragazzini contribuisce nel totale dei positivi del Veneto Orientale, che ieri erano 1.596, con una forte incidenza in alcuni comuni del Portogruarese, ovvero: Portogruaro 240 (il più alto in assoluto), Concordia Sagittaria 203, San Michele al Tagliamento 138. «Non c'è una chiave di lettura interviene Filippi , ovvero non ci sono state situazioni o eventi che possano spiegare l'aumento in queste aree, ma certo le scuole hanno contribuito». Per quanto riguarda gli altri Comuni con il tasso più alto di contagiati: San Donà di Piave 171, Jesolo 165, Musile di Piave 96, Cavallino-Treporti 92. «Non siamo alla disperazione ammette il direttore generale , ma siamo preoccupati: speravo in un inverno più tranquillo». Valutati con attenzione anche i vari eventi natalizi, il direttore dell'Ulss 4 si dice soddisfatto del fatto che i sindaci abbiamo deciso di firmare l'ordinanza per l'obbligatorietà delle mascherine anche all'aperto, come da lui caldeggiato.

I RICOVERI

All'ospedale di Jesolo sono 23 le persone positive, sintomatiche, ricoverate in area malattie infettive dove attualmente sono disponibili 35 posti letto. Altre 13 sono ricoverate presso la casa di riposo Stella Marina di Jesolo e 5 persone nelle terapie intensive a San Donà di Piave (3) e a Portogruaro (2). Il 75% dei ricoverati non è vaccinato; l'età media è nella fascia 40/59 anni. Filippi ha precisato che i ricoveri sono stabili da qualche giorno tuttavia, come da indicazioni regionali, è stata allestita anche la terapia intensiva all'ospedale di Jesolo per essere attivata in qualsiasi momento venga deciso di ricoverare pazienti extra Ulss 4 in questa sede. Sul fronte vaccinazioni, dal 16 dicembre inizieranno quelle per i bambini dai 5 agli 11 anni. All'Ulss 4 la novità coinvolgerà circa 18mila soggetti. L'Azienda sanitaria sta predisponendo un accordo con pediatri di libera scelta per procedere all'immunizzazione, a cui si aggiungeranno apposite giornate nei centri vaccinali.

LE VACCINAZIONI

L'immunizzazione alla popolazione prosegue a pieno regime con le terze dosi e con un incremento di prime dosi per effetto del Super green pass. Le dosi somministrate ad oggi sono 388.003 di cui 36.117 terze dosi. Nei centri vaccinali dell'Ulss4 vengono effettuate in media 1800 vaccinazioni giornaliere che potranno aumentare a 2400 la prossima settimana. L'88,3% della popolazione è stata raggiunta dal vaccino.

Fabrizio Cibin

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA