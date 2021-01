IL PERSONAGGIO

Non ci sono più i crittografi di una volta: adesso si fa tutto con il computer, i codici sono generati con il medesimo sistema e sono tutti craccabili con facilità. Se si vuole creare un codice cifrato sicuro, impenetrabile, in grado di preservare il segreto, bisogna usare i buoni vecchi sistemi del tempo che fu: elaborarlo a mano. Così parla forse il più importante esperto italiano di crittografia, Filippo Sinagra, mestrino di origine fiumana, manager di una multinazionale per mestiere, crittografo per hobby; ora che è in pensione, tutta la sua vita è dedicata alla passione.

«Ho studiato i sistemi di scrittura cifrata», spiega, «dai babilonesi all'inizio dell'epoca dei computer». In effetti la sua onniscenza costituisce un po' un problema: non si riesce a parlare di niente perché parla di tutto. Comunque ha di recente pubblicato un libro: La crittografia nel Movimento di liberazione italiano (per riceverlo: cryptosite@yahoo.it). Tra un po' ci arriveremo, ma cominciamo dalla storia personale di Sinagra perché pure quella è fuori dal comune. Suo padre era poliziotto a Fiume (oggi Rijeka, in Croazia), collega di Giovanni Palatucci, ovvero il vice questore che salvò la vita a un consistente numero di ebrei fiumani. Ma non lavorava con lui perché faceva parte della Polizia marittima, quindi in genere stava fuori in mare o nel porto. Il 4 novembre 1941 vede cadere in acqua una 2, una mlekarica, cioè una donna del latte, una delle contadine che dai dintorni venivano in città a vendere il latte (mleko in croato). Era inverno, c'era ghiaccio, la donna scivola in mare mentre sta sventolando un fazzoletto per salutare un'amica in partenza col traghetto. Sinagra padre non ci pensa due volte: si tuffa a la salva. Il 3 maggio 1945 gli jugoslavi entrano a Fiume. Tempo pochi giorni, poliziotti e carabinieri, sono convocati in tribunale dall'esercito del maresciallo Tito. Quando, durante l'appello, viene letto il nome Sinagra, si alza una voce: «Questo qui cosa ci fa?» e lo mandano via. Torna a casa tutto mogio: «Ecco, mi hanno licenziato», dice. Invece gli hanno salvato la vita. I suoi colleghi vengono quasi tutti uccisi. La donna che aveva salvato dall'annegamento era in realtà una dirigente del movimento partigiano.

Sinagra padre intanto viene trasferito a Venezia, la moglie e il figlio rimangono a Fiume. Durante le fasi più dure della repressione comunista si presenta a casa una donna con una bottiglia d'olio d'oliva (bene preziosissimo in quei giorni), aggiunge di essere riconoscente al suo salvatore e che i due avrebbero sicuramente ricevuto minacce, in quel caso di rivolgersi a lei. Quando però bussa un miliziano armato di tutto punto che vuole accompagnare il poliziotto, per fortuna assente, a un colloquio col suo capitano, anche madre e figlio se ne vanno da Fiume. Filippo Sinagra, come detto, si dedica allo studio dei sistemi di crittografia manuale. Sono sistemi relativamente semplici, per esempio si decide di sostituire le lettere con i numeri, oppure di usare alcune parole al posto di altre, molti per esempio conoscono il gergo malavitoso dove neve sta per cocaina.

Inoltre ci sono sistemi meccanici più complicati, come la macchina Enigma, usata dai tedeschi nella Seconda guerra mondiale, dove tre rotori che cambiavano le posizioni delle lettere erano in grado di cifrare e decifrare messaggi (a proposito: si decifrano i messaggi dei quali si ha la chiave, di decrittano i messaggi dei nemici, dei quali si cracca il codice). Per riuscire a mettere in chiaro i messaggi, i decrittatori cercavano le parole ricorrenti, meglio se lunghe. Una delle parole che ha permesso ai britannici di decrittare i codici italiani è stato l'uso ricorrente della parola cacciatorpediniere tutta intera, se fosse stata usata la sigla ct il lavoro dei decrittatori sarebbe stato più difficile. Comunque Sinagra è diventato uno dei massimi esperti in fatto di crittografia, è stato per esempio interpellato dalle Forze armate italiane quando è stato mandato un contingente in Afghanistan. Siccome si trattava di una missione di pace non potevano essere utilizzati i sistemi elettronici che si usano normalmente, ma la prudenza suggeriva di non comunicare in chiaro e quindi si è fatto ricorso ai sistemi artigianali di una volta.

E ora veniamo a La crittografia nel Movimento di liberazione italiano. Sinagra ha compiuto una capillare ricognizione negli archivi per scoprire quali cifrari fossero usati dai vari movimenti partigiani. Ha scoperto che in parecchi casi i servizi della Repubblica di Salò erano riusciti a decrittarli, facendo per esempio in modo che i lanci di rifornimenti da parte degli anglo-americani finissero nelle mani dei repubblichini anziché in quelle dei partigiani. Ecco, per esempio, un manuale di spiegazione dei segni redatto nell'ottobre 1944 dalla divisione San Marco, repubblichina, motivo per cui i partigiani sono definiti banditi. Si tratta di tredici diversi segnali, un metodo che, spiega Sinagra, verrà in seguito utilizzato anche dall'anonima sarda durante i sequestri per indicare i luoghi in cui portare i rifornimenti alimentari, gli incontri per la turnazione dei carcerieri e lo spostamento dei covi.

Ecco qualche esempio: «Un ramo biforcuto, generalmente di grandi dimensioni, appoggiato al tronco. Le punte in basso indicano ai banditi: lascia questa via, in direzione della forcella troverai i nostri» oppure «tre alberi muniti di raschiatura e con intagli che stanno in una determinata direzione, indicano generalmente un sentiero che conduce a un accampamento di banditi» ancora «i rami vengono spezzati da un'altezza dell'occhio e poco più alti e precisamente in punti dove questo non può accadere casualmente». Il cifrario della divisione Garibaldi-Carnia ci dice, per esempio, che 271 indicava Forni di Sotto, 287 Forni di Sopra e 311 Sappada. Si trovano anche riferimenti ai famosi messaggi di Radio Londra che indicavano se si potessero o meno effettuare lanci di materiali. A una frase positiva «Gigetto faccia il bravo» ne corrispondeva una negativa, «Meglio tardi che mai». Erano frasi senza senso, ma chi stava in ascolto capiva se il lancio ci sarebbe stato, con la frase positiva, o no, con la frase negativa. E quindi ecco le istruzioni: «Dopo che Radio Londra abbia dato il messaggio positivo, l'aviorifornimento può avvenire preceduto di un giorno o più dal sorvolo del campo da parte di un ricognitore per la conoscenza del luogo. Anche in tale caso ci si deve attenere alle istruzioni sul funzionamento delle segnalazioni luminose». In quali mani finisse il lancio, è un'altra faccenda.

Alessandro Marzo Magno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

