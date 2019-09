CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ago della bilancia in Israele, Avighdor Lieberman leader del partito laico ultranazionalista Yisrael Beiteinu (Israele Patria), da ministro della Difesa nel governo Netanyahu, giugno 2016, come primo atto introdusse i pari diritti per i soldati LGBT (omosessuali, bisessuali e trans). E tuttavia, le sue dichiarazioni sugli arabi di Israele e i palestinesi dei territori vengono additate da più parti come oltranziste se non razziste. Argine agli ortodossi ultrà, Lieberman è però, sul fronte estero e nei rapporti con i palestinesi e le...