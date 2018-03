«L'Africa è la mia vita Treviso è la mia terra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOAffondare la schiena in una poltrona e iniziare a ricordare. Dalla mente affiorano poco a poco, come nascoste in un posto lontanissimo, le parole. Ascoltare quell'accento e ritrovarsi improvvisamente dentro una Treviso remota. «Incredibile, mi stanno tornando in mente espressioni di una lingua che credevo di non conoscere più». Anche se ormai la sua casa è a Laikipia, nell'Africa che le ha segnato il corpo e il cuore con le sue contraddizioni, casa è anche qui. Dove ci sono le memorie d'infanzia. Casa è il ricordo di suo...