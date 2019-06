L'affascinante Aida di Bolognini alla Fenice finisce su Sky

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SPETTACOLOCon grande successo di pubblico, il Teatro La Fenice ha riproposto Aida di Giuseppe Verdi nello storico allestimento realizzato nel 1978 dal regista Mauro Bolognini. Punto di forza dello spettacolo rimangono le scene di Mario Ceroli. Il celebre scultore, ispirandosi a quanto prescritto dal libretto per il finale del quarto atto, divide lo spazio in due piani sovrapposti. Ciò risulta funzionale non solo a contrapporre la luce del tempio di Vulcano all'oscurità del sotterraneo dove sarà rinchiuso Radamès, ma a evidenziare due...