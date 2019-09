L'affaire Dreyfus detta legge, occhio a Marriage

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Come ha gradito i film finora la critica nazionale e internazionale? Come riporta Ciak in Mostra, che cura la speciale classifica, per i critici italiani è J'accuse di Polanski ad aver ottenuto finora la miglior media nelle votazioni, con un risultato altissimo di 4,5, storicamente raro. Tra i 10 votanti, soltanto uno è sotto il 4 (3,5), mentre quattro critici danno il massimo di 5. Arriva a una ottima media di 4 anche Joker, che ha due 5, ma anche due 3. Al terzo posto si piazza finora Martin Eden (anch'esso con due 5), che conferma quindi...