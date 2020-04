L'ADESIONE

C'è stato un intenso lavoro diplomatico iniziato un anno fa con l'incontro avvenuto a Roma tra il fondatore di Netflix Reed Hastings e il presidente dell'Anica Francesco Rutelli. E ieri il colosso dello streaming (che durante il lockdown ha visto aumentare di ben 16 milioni il numero di abbonati nel mondo arrivando a quota 183) ha chiesto di aderire proprio all'Anica, l'associazione che da un settantennio raggruppa in Italia le industrie del cinema e dell'audiovisivo.

LO SBARCO

Si tratta di un evento storico in linea con i tempi che stiamo vivendo: prende corpo mentre il cinema viene messo in ginocchio dalla pandemia, l'Oscar ammette per la prima volta in gara i film destinati allo streaming (in teoria solo per quest'anno di crisi, ma sarà difficile tornare indietro), il consumo di prodotti audiovisivi on line registra un'impennata dovunque complice il confinamento. E, proprio a Roma, si attende lo sbarco della stessa Netflix con uomini, progetti e capitali, cioè 200 milioni da investire nella produzione di film e serie in 3 anni. Un segno ulteriore della centralità della Capitale nel mondo dell'audiovisivo, del suo primato nel cinema indiscusso fin dai tempi gloriosi della Hollywood sul Tevere. Per definire la data dell'ingresso di Netflix e presentare ufficialmente la sua sede si attende la fine dell'emergenza sanitaria. Intanto ferve il lavoro e tra i nuovi progetti in cantiere figurano Suburra 3, Baby 3 e Curon, un supernatural drama ambientato in Alto Adige. «L'adesione di Netflix all'Anica si inserisce in modo naturale nel percorso di dialogo aperto da tempo con l'associazione e nel processo di radicamento di Netflix nell'ecosistema creativo italiano», spiega Stefano Ciullo, direttore per l'Italia delle relazioni istituzionali della piattaforma che in passato ha già lavorato con alcune produzioni di casa nostra e siglato accordi con Rai, Sky, Mediaset. Ha anche aperto sedi in altri Paesi europei tra cui Francia e Spagna. Ma l'Italia, insieme con l'America, è l'unico in cui sia entrata istituzionalmente.

Per Francesco Rutelli, l'ingresso di Netflix nell'Anica «significa che bisogna lavorare tutti insieme, soprattutto in questi tempi di crisi. Sedersi allo stesso tavolo, affrontare i problemi e cercare di risolverli collettivamente», afferma. «La filiera si fa sempre più integrata, non c'è più posto per gli interessi particolari: nel Consiglio audiovisivo, cinema e digitale della nostra associazione avevamo già accolto soggetti impegnati nel digitale come Chili, TimVision, Viacom e aziende che producono contenuti nel formato della realtà virtuale. Siamo obbligati a tenere aperte tutte le porte, non possiamo restarcene fermi». E mentre i cinema sono sbarrati da due mesi, Rutelli aggiunge: «Non dimentichiamo certo gli esercenti, i più feriti dalla crisi: stiamo elaborando un programma per l'estate puntando sulle arene mentre alcuni gestori non sono contrari alla creazione di sale virtuali sul web». L'ingresso di Netflix nella stanza dei bottoni permetterà «la condivisione di proposte per migliorare ulteriormente la regolamentazione in Italia nell'interesse di creatività, produzioni e occupazione». Significa che porterà nuovo lavoro ai professionisti dello spettacolo (autori, attori, tecnici, maestranze, artigiani) rimasti disoccupati per colpa del coronavirus che ha chiuso i set e congelato i progetti.

LE PIATTAFORME

In un mondo che cambia alla velocità della tecnologia, l'esigenza di produrre contenuti si farà incalzante: ci sarà sempre più bisogno di film e serie nuovi di zecca da parte delle varie piattaforme, sia quelle che oggi vedono aumentare in misura esponenziale il loro pubblico sia quelle che nascono e intendono sbaragliare la concorrenza. I numeri sono eloquenti. Disney + ha collezionato in sei mesi 50 milioni di abbonati. La rete via cavo HBO annuncerà alla fine di maggio un nuovo servizio streaming con l'obiettivo di conquistare 80 milioni di spettatori entro il 2025. A luglio sbarcherà sul web Peacock, il servizio on line di NbcUniversal. La guerra tra piattaforme si annuncia senza quartiere. E dopo l'overdose di streaming di queste settimane il film in sala rimarrà un ricordo del passato? «Assolutamente no», risponde Rutelli, «ad emergenza finita, la gente avrà ancora più voglia di uscire per andare al cinema».

