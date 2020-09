L'ADDIO

VENEZIA Una nutrita folla ha voluto dare ieri mattina l'ultimo saluto all'ex sindaco Antonio Casellati, morto a 92 anni pochi giorni fa. A salutarlo c'erano ovviamente una rappresentanza dell'amministrazione comunale con il gonfalone e la polizia locale in alta uniforme. E c'era la Canottieri Bucintoro (il figlio Francesco ne è l'attuale presidente) che con i suoi equipaggi gli ha tributato l'alzaremi di fronte alla Basilica dei Frari, dove è stata ospitata la cerimonia.

GLI AMICI E l'ALZAREMI

E c'erano tanti amici di famiglia e tante persone conosciute nel corso della sua vita. Ad accompagnarlo c'erano la moglie Paola i figli Frida, Martina e Francesco, con i nipoti, la cognata Lena. Da Padova è arrivato il cugino Giovanni Battista, anch'egli avvocato, marito della presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che non si è potuta muovere da Roma. C'era anche un gruppo di amici che hanno portato la bandiera storica del Partito repubblicano italiano, che è stata la sua bandiera per tanti anni di attività politica.

La cerimonia è stata molto semplice, senza discorsi da parte di parenti e amici. D'altronde, anche lui era un uomo di poche parole.

Il suo nome è legato alla storia politica e amministrativa della città, in cui ha ricoperto, in varie riprese, importanti incarichi. Eletto una prima volta in Consiglio comunale nel 1965, nelle file del Pli, Casellati, dopo un paio di anni confluì assisme ad altri, nel Pri dove fu rieletto nell'assemblea municipale anche nel 1970.

LA CARRIERA

Nel 1971, nella giunta del sindaco Longo, viene nominato assessore all'Ecologia e al Verde: fu il primo in Italia ad avere quella delega e la esercitò, iniziando una serie di monitoraggi alle emissioni di Porto Marghera. Poi uscì dalla Giunta nel 1973. Tornato in Consiglio comunale nel 1985, sempre tra le fila del Pri, fu nominato sindaco, per due volte (anche questa è una particolarità), tra il 1987 ed il 1990, per poi ritirarsi dalla politica attiva. Allora erano i giochi politici a far eleggere il sindaco da parte del Consiglio, mentre adesso il sindaco trascina i consiglieri alle elezioni. Nel 1987 ebbe un mandato esplorativo che durò poco. Poi alle elezioni successive fu sindaco per davvero, amministrando la città, fino a una successiva crisi anche a causa dell'Expo che i socialisti volevano portare a Venezia nel 2000 e che invece Casellati era fortemente contrario.

Per tutta la sua vita ha sofferto di una malattia agli occhi che limitava moltissimo la sua vista. Nonostante quell'handicap, non si tirò indietro quando fu chiamato a guidare la città

