L'ADDIO

VENEZIA Saranno celebrate martedì prossimo, nella chiesa del cimitero di San Michele, alle 11, le esequie di Luca Moroni, il musicista e orafo veneziano, scomparso mercoledì all'età di 57 anni per una neoplasia molto aggressiva.

Nell'ultimo periodo era dimagrito quindici chili, ma ne dava la colpa allo stress. Quando gli è stata infine diagnosticata la malattia, un mese fa, la situazione era ormai troppo grave per qualsivoglia intervento. Una persona eclettica, impegnata su molti fronti, artigianali ed artistici. Come ormai noto, Luca era la voce del gruppo musicale Zoo Zabumba, ma pochi sono a conoscenza che era lui a scrivere i testi delle canzoni nella fase matura della band, quando il loro Funky e Soul si arricchivano di termini veneziani ed inglesi. Gli amici confermano che Moroni si sentiva veneziano fino al midollo, legatissimo alla sua città e alle tradizioni. Inventava anche nella sua porzione di vita dedicata all'oreficeria, con animo quasi da custode della memoria e della capacità artigianale del padre, che diede vita all'oreficeria Moroni a San Stae. Marco Gasparinetti, suo grande amico, racconta che anche nell'artigianato Luca sapeva inventare ed essere sempre fuori dagli schemi, perchè era un creativo per natura, nella vita e nel lavoro. Rispettava ogni materiale, e metteva mano sia all'oro e all'argento, non disdegnando la bigiotteria. Con la sua visione poliedrica, sapeva trasformare e ridare vita ad ogni gioiello. La terza parte della sua vita era dedicata alla poesia, perchè la sua creatività si esprimeva anche scrivendo poesie. Sarà perché questo legame ti accorgi di quanto sia irrinunciabile quando provi a reciderlo, è un suo verso. Ora gli amici stanno pensando di raccogliere i suoi scritti poetici e di pubblicarli in un libro.

Tullio Cardona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA