L'ADDIORicordato come un maestro dal mondo della cultura e della politica per la sua riflessione sulla giustizia globale, è morto a Milano, a 77 anni, Salvatore Veca, filosofo politico e accademico. Nato a Roma il 31 ottobre del 1943, Veca si era laureato in Filosofia a Milano con Enzo Paci e Ludovico Geymonat, e qui aveva iniziato la sua carriera accademica, che lo ha visto insegnare a Firenze e Pavia e tenere corsi a Cambridge e alla...