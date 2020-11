L'ADDIO

Aldo Andreolo era un giovane di 94 anni, non aveva smesso di fare progetti con amore. Come lo è stato l'amore per la moglie Giuliana. L'altro giorno lei è stata ricoverata, lui si è sentito male e in ospedale è stato subito trasportato in rianimazione. E' morto poche ore dopo.

Continuava a dipingere con la sveltezza e la fantasia di un ragazzo, aveva la curiosità giovanile e la saggezza dell'età matura. Mano ferma, tratto che sapeva diventare moderno specie nel raccontare la sua Venezia. Pochi mesi fa aveva pubblicato il suo ultimo libro Comete. Aveva stretto un patto con la cometa: ogni anno doveva passare sopra Venezia e fermarsi un attimo sui luoghi più suggestivi della città, in modo da dipingerla prima che la coda svanisse nel cielo. L'appuntamento era sempre di sera dopo il tramonto, quando il cielo veneziano è azzurro, ma può diventare blu o verde piombo. La cometa su Venezia era dal 2008 il suo modo di fare gli auguri di Buon Anno ai lettori del Gazzettino.

LA POESIA

In quelle pagine alterna poesia, prosa e pittura, esce dal suo mondo affollato di donne, sfingi, spiagge, edicole, sedie abbandonate sulla terrazza, volti femminili nascosti da cappelli a larghe tese per proteggere il candore della pelle. Se voleva lasciare un testamento, con questo libro ci è riuscito: ha mescolato tutti i suoi talenti, ha messo in rilievo un eclettismo che faceva di lui un artista insolito eppure popolare, elegante ma non per questo distaccato. Il libro precedente parlava del cibo nell'arte, Il cibo dipinto. Andreolo era capace di scrivere dipingendo e dipingere scrivendo, la sua pagina ha colore fresco, entusiasmo, e aiuta l'immaginazione.

Era convinto che avere attraversato mesi duri, inattesi, chiusi in casa per paura della pandemia, dovesse aprire la porta alla speranza e anche al sogno. E che niente meglio di una cometa potesse rappresentare la speranza e il sogno.

È l'ultimo lavoro di un artista fortunato anche nella vita lunga (era nato il 18 maggio 1926), applaudito e premiato in tutto il mondo. Ha esposto a New York e a Los Angeles, a Tokyo e a Parigi, Berlino, Vienna, Ginevra. Le sue grafiche negli Anni '80 sono state ordinate dalla Discovery Gallery a Los Angeles, il Teatro Akt-Zent di Berlino gli ha chiesto le scenografie per Le notte bianche di Dostojevskj; una compagnia di navi da crociera gli ha commissionato pannelli per i suoi saloni. Venezia gli ha reso omaggio con una grande antologica a Ca' Pesaro nel 2004.

UNA LUNGA CARRIERA

Una lunga carriera incominciata come allievo di Cesetti all'Accademia delle Belle Arti di Venezia nell'immediato dopoguerra. Si mette subito in luce, l'esordio è clamoroso, espone nella rassegna di pittura contemporanea accanto a Carrà, De Chirico, Morandi Sironi. Una sua opera viene acquistata dal museo di Ca' Pesaro.

Nell'ambiente artistico veneziano ricco di grandi pittori, da Guidi a Vedova per fare due nomi, Andreolo si ricava uno spazio personale e originale. Passa da una pittura espressionistica che calca i toni cromatici a una fortemente materica, dalle nature morte ai tetti di Venezia. Lavora in banca, illustra libri per ragazzi per la Mondadori, dipinge. Con gli Anni '60 raggiunge un suo realismo quasi metafisico: è il periodo delle edicole, delle automobili abbandonate, poi quello delle spiagge, delle altane. Ma non si accontenta. Lascia la tavolozza e sfida la grafica, dall'incisione alla serigrafia. Lo fa illustrando racconti di autori moderni, da Sgorlon a Salvalaggio. Molti libri sono dedicati alla sua città: Dipingere Venezia, Venezia la fama e l'oblio, Memorie di pietra. Studioso attento, capace di sorprendente ironia, attento a descrivere anche l'ingratitudine della grande città per tanti che l'hanno servita e amata. Non ha fatto in tempo ad attendere che la nuova cometa si fermasse un attimo.

Edoardo Pittalis

