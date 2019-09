L'Actv: «Pedane fuori uso? Solo su un autobus»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'Actv minimizza la portata di una presunta bocciatura del servizio pubblico urbano da parte di Village for all V4A, marchio di qualità internazionale abilitato alla certificazione della mobilità accessibile, particolarmente vigile nelle località turistiche. Il caso era stato sollevato dalla consigliera regionale Erika Baldin, del Movimento 5stelle. Citando il test eseguito dalla società certificatrice, aveva detto che spesso, i mezzi in circolazione lungo le tratte urbane sono privi della pedana meccanica per la salita e la discesa...