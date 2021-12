LA REPLICA

VENEZIA (t.borz.) Il problema dei collegamenti da e per l'isola della Giudecca è, prima di tutto, economico. Per questo appare difficile potenziare i servizi di trasporto pubblico con l'isola veneziana, secondo il punto di vista di Actv. Se però l'azienda che fa capo al Comune si scontra con i numeri, l'assessore ai Trasporti Renato Boraso lascia aperto uno spiraglio, spiegando che la situazione generale sarà presa in mano: «Apriremo un confronto con l'azienda, perché l'elemento principale è quello di garantire i servizi ai residenti. Ovviamente prendiamo atto di un percorso che risale a prima di quando c'eravamo noi, però è anche vero che in un momento di grave crisi finanziaria diventa difficile trovare le risorse. Serve comunque un confronto tecnico costruttivo per risolvere i problemi di questa natura».

Dal punto di vista della sospensione del pontile della Palanca, i tecnici dell'azienda hanno individuato l'unica soluzione tampone nella navetta Sacca Fisola-Stucky-Redentore. Sopralluoghi e varie ipotesi apportate dagli esperti sono state studiate e la conclusione a cui si è arrivati è che non c'è null'altro da fare. Actv esclude che si tratti di un problema legato ai costi, ma più a un problema di sicurezza e stabilità. Così, anche se un provvisorio può costare tra i 40 e 100mila euro, la variabile principale rimane legata al vincolo monumentale che da un anno a questa parte blocca le autorizzazioni nel canale della Giudecca. Per l'azienda, rimane quindi difficile trovare un'alternativa data l'urgenza dell'intervento. E anche accordi con eventuali tassisti non rispetterebbero il carattere di sicurezza, dato che il pontile dove si appoggiano i tassisti nel rio di Sant'Eufemia non fornirebbe le dovute garanzie.

Per quanto riguarda invece il calo di servizi che la Giudecca sta subendo, il problema - spiegano da Actv - è legato al costante aumento dei costi, perciò, anche alla luce dei tagli subiti dalla Regione Veneto, così come dai mancati incassi per Covid, l'unica soluzione è la razionalizzazione delle risorse.

