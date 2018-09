CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACCUSAAnche i cowboy difendono le donne. Se qualcuno pensava che la polemica sulla Mostra maschilista (21 film in gara, 20 registi maschi, una sola donna) fosse finita dopo l'attacco dell'Hollywood Reporter, dopo la spiegazione del direttore del festival Alberto Barbera («I film si scelgono per la qualità e non perché sono fatti da donne») e dopo l'adesione della Biennale alla proposta del movimento 50-50 entro il 2020, ecco che a sparare è il regista francese Jacques Audiard: «Sono 25 anni che i miei film vanno nei festival, non ho...