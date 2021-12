L'ACCORDO

Un nuovo socio sostenitore per il Teatro Stabile del Veneto. Si tratta della Fondazione di Venezia, che entra così nella famiglia fondata dalla Regione e dai Comuni di Padova e di Venezia, portando una dote di 300.000 euro finalizzata alle attività formative e destinata al triennio 2022-2024. Un periodo in cui l'istituzione culturale conta di centrare l'obiettivo del riconoscimento strategico di Teatro nazionale, dopo il fastidioso declassamento a Teatro di rilevante interesse culturale.

È stato il governatore Luca Zaia, ospitando a Palazzo Balbi l'assemblea dei soci, a rilanciare la sfida al ministero della Cultura. «Quando ho conferito a Giampiero Beltotto l'incarico di presidente ha ricordato gli ho dato alcune direttive: rendere il Teatro capillare nel territorio, non elitario e coinvolgente per i giovani, sia come utenti che come produzione. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e ribadisco che il nostro Stabile deve acquisire lo status di Teatro nazionale, con tutto quello che ne consegue. È un messaggio che lancio anche al ministro Dario Franceschini, con cui ho ottimi rapporti, pure in vista dei 400 anni del Teatro Goldoni. Comunque il progetto non si ferma qui, nelle prossime settimane ci saranno altri annunci sull'allargamento della rete».

Nel frattempo il TSV inoltrerà la richiesta al Mic di ripristinare il titolo giuridico perduto. «Entro il 31 gennaio presenteremo la domanda al ministero ha annunciato il presidente Beltotto e sono certo che abbiamo le carte in regola. Spero che lo penseranno anche le varie commissioni che dovranno fare le loro valutazioni. Attenderemo una risposta entro marzo-aprile, anche se la parte economica verrà affrontata non prima del 2023: misteri della burocrazia romana, che in un'azienda privata non sarebbero accettabili».

È invece stato già formalizzato l'ingresso della Fondazione di Venezia fra i soci, un sostegno che sarà mirato alla scuola di teatro: in laguna si trasferiranno i corsi per attori e registi, a Padova resteranno quelli di drammaturgia, a Treviso andranno i mestieri del settore, intesi come tecnici, tecnologici e artigianali. «L'ingresso della Fondazione di Venezia nell'associazione del Teatro Stabile del Veneto ha commentato Beltotto è un passo significativo tra i tanti compiuti in questi ultimi mesi, volto a ottenere tre risultati: la conferma del teatro pubblico come asse centrale dello spettacolo dal vivo in tutta la regione; il raccordo concreto e operativo con i Comuni che rimangono e rimarranno soci ordinari e sostenitori del TSV; una strategia culturale rivolta ai giovani e alla formazione, motivo centrale del coinvolgimento della Fondazione». Il numero uno Michele Bugliesi, questa decisione si tramuterà in una grande occasione: «L'ingresso come nuovi soci sostenitori del Teatro Stabile del Veneto è il segno del rinnovato impegno della Fondazione di Venezia a favore delle arti performative veneziane, che assumiamo al fianco della più prestigiosa istituzione teatrale della città e della regione. Sosteniamo con grande convinzione il nuovo progetto del Teatro Stabile, pienamente coerente con la nostra vocazione a sostegno dell'alta formazione e specializzazione professionale, animati dal comune impegno a favorire l'avvicinamento dei giovani alle arti sceniche e performative, e dalla comune visione del Teatro quale strumento di crescita culturale e sociale di una comunità ampia e trasversale».

