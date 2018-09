CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'accordo sull'Ilva ha avuto l'approvazione dei lavoratori mediante il referendum sindacale e adesso l'azienda, posseduta e gestita da Arcelor Mittal, può ripartire. Una vicenda scoppiata ancora sei anni fa con l'intervento della magistratura, a seguito di indagini sull'inquinamento, e l'arresto dei proprietari Riva, proseguita poi con il lungo periodo di commissariamento per sfociare, infine, nell'emissione, da parte del governo, del bando di gara per trovare un acquirente. Tempi ancora lunghi poiché dal maggio 2017, in cui venne prescelta...