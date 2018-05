CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'accordoSalvini, meglioil voto che Di MaioCome Vi permettete, o voi italici, di alzare la voce per evitare che tutto rimanga come prima, succubi di chi si sta arricchendo sulle nostre spalle? Questo meraviglioso Paese, anche per la sua invidiata classe imprenditoriale, fa paura. Questa Italia è degna di rispetto! Attenti Italiani, vi stanno ancora una volta fregando. Attento Salvini contro di te si stanno schierando coloro, anche italiani, che vogliono una Italia impotente e succube. Attento Salvini non ascoltare la chimera di colui che...