L'ACCORDO PADOVA Cento milioni per il rilancio delle imprese della filiera del

L'ACCORDOPADOVA Cento milioni per il rilancio delle imprese della filiera del legno del Nordest colpite dalla tempesta Vaia e un miliardo per l'innovazione in senso ambientale di un settore come l'arredamento fondamentale per l'economia italiana.Lo scorso dicembre Intesa Sanpaolo e FederlegnoArredo hanno sottoscritto un accordo per fornire supporto alla filiera triveneta del comparto colpita dal maltempo dellos corso ottobre che prevede un plafond di 100 milioni di euro, stanziato dalla banca ai fini del rimboschimento, di attività...