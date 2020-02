L'ACCESSORIO

Appuntatevi questa: tornano le spille. Grace Kelly amava la sua spilla a foggia di barboncino: l'aveva realizzata nel 1958 per la Princesse de Monaco la maison Cartier, mentre Elisabetta II ancora oggi completa i suoi look con la Williamson Jonquil con un raro diamante rosa, la Jardine Star, la Cullinan e il «cesto di fiori» dono dei genitori per la nascita di Carlo. È proprio in virtù della loro capacità di stravolgere i look cui sono abbinate che le spille sono tornate tanto di moda.

A DOPPIO FILO

Lo sanno bene anche gli stilisti che per la prossima stagione estiva hanno deciso di rispolverarle, legando a doppio filo broche e pins alle collezioni di pret-à-porter. Sarà per questo che i designer non si sono accontentati di attaccarle solamente a baveri e taschini delle giacche pastello, ma si sono sbizzarriti a spargerle fin sui capelli come preziosi capricci da esibire.

Vanno per la maggiore i modelli più vistosi, magari ispirati al passato, come insetti, animali, occhi e cuori zeppi di strass, quanto quelli più moderni e astratti. Da Vhernier si assaporano ancora oggi quelle contaminazioni di materia, come ebano e oro, titanio e diamanti, kogolong e oro, che avevano sorpreso i collezionisti agli inizi della storia del marchio. Le sue spille raccontano quanto la fedeltà per una intuizione personale della bellezza sia in grado di superare le tendenze più effimere che negli ultimi anni hanno invaso anche il mondo della gioielleria.

LA RIEDIZIONE

Van Cleef & Arpels propone un inedito bestiario sotto forma di spilla con la collezione Lucky Animals. Nata nel 2017 è un'interpretazione in chiave contemporanea della linea La Boutique, creata dalla griffe nel 1954 per offrire alle proprie clienti dei gioielli più quotidiani e accessibili. Ogni anno la collezione si arricchisce di cinque animali, gli ultimi sono il panda, il cavallo, la tartaruga, il maiale e l'anatra, ognuno con un valore simbolico. Ogni spilla è un piccolo capolavoro, dove pietre dure e madreperla sono scelte sulla base di colore e luminosità. Il taglio, l'intarsio, così come la lucidatura delle perle d'oro che profilano le silhouette, tutto è realizzato interamente a mano.

La spilla diventa giovane da Fratelli Piccini, la maison di alta gioielleria situata nel cuore di Ponte Vecchio a Firenze che, per festeggiare i 115 anni di attività, ha ideato il Premio Armando Piccini. La seconda edizione (in collaborazione con il Politecnico di Milano, nell'ambito del master in Design dell'accessorio nonché con il supporto di Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d'Arte) si terrà a Milano il 17 febbraio. Il II Premio Armando Piccini prevede la progettazione di un gioiello che avrà come tema il cavalluccio marino, simbolo della maison. La giuria, composta da nomi di spicco del panorama culturale, imprenditoriale e artistico italiano, selezionerà due vincitori a cui sarà offerto un tirocinio extracurriculare di tre mesi presso l'antico laboratorio orafo dell'azienda.

L'ARTE ORAFA

La nascita di questo progetto celebra il ricordo del fondatore della realtà fiorentina e pluripremiato artista orafo, vincitore del Premio della Biennale di Venezia a soli 23 anni. Promuovere l'arte orafa e favorire nuove opportunità lavorative per le future generazioni è l'obiettivo del Premio voluto da Fratelli Piccini, da sempre convinti dell'importanza della conoscenza e conservazione delle tecniche tradizionali e dello studio e della ricerca di quelle più innovative.

Camilla Gusti

