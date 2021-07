Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ACCELERAZIONEIntuirlo era facile. Trovare il coraggio di porlo come target, parecchio più complicato. De Meo, sembra, non abbia avuto esitazioni. Partiamo dallo status quo. La Renault, in questa fase non proprio facile del suo cammino, si ritrova in casa un tesoro prezioso. Un forziere dorato. In un momento in cui la decarbonizzazione sta dilagando, è l'azienda leader in Europa nell'elettrificazione. In mezzo a competitor decisamente più...