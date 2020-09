L'ACCELERAZIONE

Chi ha tempo non aspetti tempo. Lo pensano anche a Monaco di Baviera, dove il costruttore tedesco che ha messo su strada più auto ibride ed elettriche di qualsiasi altro connazionale è pronto a rilanciare i propri piani per confermare primati che hanno numeri e marciano su ruote. Era infatti il 2014 quando BMW presentò la i3 elettrica e la sportiva i8 ibrida plug-in. Ebbene, da allora sono già 500mila le BMW elettrificate vendute, ma il dato più sorprendente è che il 10% delle auto ricaricabili immatricolate in Europa sono riconducibili al gruppo tedesco e oltre il 13% delle BMW e Mini targate quest'anno appartengono a questa categoria. Diventeranno il 25% nel 2021, il 33% nel 2025 e il 50% nel 2030 quando le BMW alla spina circolanti saranno 7 milioni e due terzi di queste saranno elettriche.

GIOIELLI A COMBUSTIONE

Dunque alla fine del decennio ancora un'auto su due del gruppo avrà a bordo un motore a pistoni (anche se morbidamente ibridizzato a 48 volt) perché chiamarsi Fabbrica di motori bavarese non è un caso e a Monaco non credono nelle rimozioni psicologiche. L'identità anzi sarà rafforzata e i gioielli a combustione per la quale l'Elica è da sempre famosa proprio perché nacque come costruttore di motori aeronautici continueranno a vivere e ad evolversi, diesel compreso. Di più: BMW proseguirà la tradizione costruendo a casa tutti i powertrain elettrici e lo stabilimento di Dingolfing, grazie ad un investimento di 500 milioni di euro, nel 2022 sarà in grado di sfornarne mezzo milione all'anno.

Il più avanzato è il Gen5 che sfrutta l'esperienza maturata anche in Formula E e sarà condiviso con Jaguar Land Rover, costruttore con il quale BMW ha stabilito un accordo anche lo sviluppo di ulteriori soluzioni rivolte all'elettrificazione. La prima auto a montarlo sarà la nuova iX3: 210 kW, 0-100 km/h in 6,8 secondi, autonomia di 460 km grazie alla batteria da 80 kWh ricaricabile fino a 150 kW, e un sound firmato dal musicista premio Oscar, Hans Zimmer insieme a Renzo Vitale, sound designer italiano incaricato di rendere le BMW riconoscibili all'orecchio, con la stessa naturalezza con la quale basta uno sguardo per notare il doppio rene della calandra e il gomito di Hofmeister del finestrino posteriore e sapere che è farina bavarese. Il powertrain Gen5 integra in sol blocco la trasmissione e l'inverter e fa a meno delle costose terre rare riducendo così i costi e l'impatto sull'ambiente, dall'estrazione fino al riciclo. Pure su questo versante BMW può mettere sul piatto un'esperienza invidiabile, anche dal punto di vista etico.

LITIO E COBALTO

Affinché i diritti dei lavoratori e la sostenibilità vengano tutelati, ha stabilito rapporti di fornitura per complessivi 640 milioni con le aziende che estraggono il litio e il cobalto. BMW, prima di farne batterie, passa i preziosi minerali ai suoi tre partner per le celle (CATL, Samsung e Northvolt) con i quali si è già assicurata rapporti di fornitura per complessivi 12,2 miliardi. Di più, le batterie di BMW saranno riciclabili per oltre il 90% e saranno prodotte al 100% con energie rinnovabili, così da annullare l'impatto di CO2 che pesa per oltre il 40% dell'intera auto elettrica. È questo l'imponente dietro le quinte di un costruttore che entro il 2023 avrà a listino 25 modelli ad alta elettrificazione dei quali 13 elettrici e 12 ibridi plug-in.

Quest'ultimi già abbondano tanto che si possono già acquistare per le Serie 2, 3, 5, 7, X1, X2, X3 e X5 oltre alla Mini Countryman. Per le elettriche, dopo la Mini Cooper S E e la BMW iX3, sarà la volta della i4 (0-100 km/h in meno di 4 s. e 600 km di autonomia) e del suv iNext, quindi sarà il turno della Serie 7, della X1 e della Serie 5. Arriverà anche una nuova i8 che deriverà dalla Vision M Next e si favoleggia persino di una M5 tutta elettrica a tre motori da 1.000 cv. Di sicuro, nel 2022 ci sarà anche la X5 a idrogeno, una tecnologia per la quale la BMW sta lavorando con Toyota.

ANCHE LE MOTO

L'unica consociata destinata a rimanere apparentemente fuori dalla rivoluzione elettrica è la Rolls-Royce, ma forse è solo questione di tempo perché due concept (la 102EX nel 2011 e la 103EX del 2016) dicono che a Goodwood il tema è tutt'altro che trascurato. Non rimarranno immuni invece le due ruote e, anche in questo caso, la casa tedesca è partita in anticipo con lo scooter C Evolution.

La prima moto vera e propria arriverà invece nel 2025 e, con ogni probabilità, somiglierà alla Vision DC Roadster, una nuda che sembra avere il solito bicilindrico boxer invece è la batteria con due ventole di raffreddamento. A Monaco insomma non si perde tempo, ben sapendo che anche l'occhio vuole la sua parte. E per assecondarlo, bisogna dare tempo al tempo.

Nicola Desiderio

